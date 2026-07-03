Los comentarios que dejaron los hinchas tras triunfo de Argentina ante Cabo Verde: “Contra el mundo”

La ajustada victoria de La Albiceleste sobre los africanos se tomó las redes sociales, donde algunos reconocieron que sufrieron mucho más de lo esperado.

Un susto terrible pasó Argentina en el Mundial, derrotando 3-2 a Cabo Verde en un partido en el que tuvo que luchar hasta el final.

Los africanos pusieron en serios aprietos al actual campeón, estirando el encuentro hasta el alargue y generando gran nerviosismo en los hinchas.

Precisamente, el término del compromiso provocó una lluvia de comentarios en las redes sociales.





El debate que se armó tras victoria de Argentina ante Cabo Verde

Los aficionados se volcaron al Instagram de La Albiceleste, donde varios reconocieron que no esperaban que el cotejo fuera tan reñido.

Sin embargo, otros inflaron el pecho por ganarle a un equipo que recibió aliento desde todos lados, destacando que es “Argentina contra el mundo”.

“Mis respetos a Cabo Verde”, “victoria con sabor a derrota” o “ni en la cárcel sufrí así”, señalaron algunos fanáticos.

Ahora, el elenco comandado por Lionel Messi se preparará para enfrentar a Egipto por los octavos de final el próximo martes 7 de julio.

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