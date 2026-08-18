Programas Programación Señal en vivo
/

U. Católica vs Estudiantes | Goles, resumen y compacto del partido por Copa Libertadores

Universidad Católica vivió una verdadera pesadilla en el Claro Arena, sufriendo una goleada ante Estudiantes y quedando eliminado de la Copa Libertadores.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Universidad Católica cayó 3-0 ante Estudiantes este martes y dijo adiós a la Copa Libertadores, despidiéndose en la fase de octavos de final.

Los Cruzados no pudieron en la revancha frente al Pincha, quienes pegaron en momentos claves y se quedaron con el pase a la ronda de los ocho mejores.

Los autores de los goles fueron Joaquín Correa y Guido Carrillo, delanteros que mostraron toda su jerarquúa frente a una Franja que tenía numerosas bajas.

 

Seguir en Seguir en