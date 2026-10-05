El ex jugador de Unión Española y Colo Colo reveló por primera vez el grave problema que sufrió por un periodo de tres años, llegando a perder más de 500.000 dólares.

Una impactante revelación hizo Emiliano Vecchio, ex jugador de Unión Española y Colo Colo que confesó haber sufrido de ludopatía.

El volante argentino aseguró que llegó a perder cerca de 500.000 dólares en un periodo de tres años, lo que terminó afectando su vida en varios sentidos.

“Del 2019 al 2022 fui una persona que me gustaba ir al casino. Nunca tuve vicios. Nunca me gustó salir o tomar alcohol y, gracias a Dios, no consumí drogas. Pero sí me encontré en un momento de mi vida en el cual me empecé a rodear con gente que le gustaba el casino y empecé a ir con muchísima frecuencia”, comentó.





Las consecuencias que trajo la ludopatía para Emiliano Vecchio

En entrevista con el canal de YouTube “Sistema Joaco Santos”, el futbolista habló sin tapujos de la situación y aseguró que esto “te lleva a la ruina (…) Fueron tres años de mi vida muy complejos”.

“Yo estaba 7-8 horas, pagaba el ticket, salía, daba la vuelta y entraba de nuevo. Me decía: ‘No, pero yo gané toda esta plata’ ¿Cómo me voy a ir ahora? Hoy lo fundo al casino’”, agregó.

Sobre los montos, el trasandino precisó que en ocasiones “ganaba 50 mil dólares, los agarraba, salía del casino y entraba para perderlos y lo que había llevado. Es una locura. Es la primera vez que lo cuento”, llegando a perder “más de medio palo”.

“En el 2022, en un principio me autoexcluí de todos los casinos. Con el tiempo, como todo, se fue apagando y no fui nunca más. Nunca jugué online, me gustaba ir y jugar, pero ese deseo se apagó”, añadió.

Vecchio afirmó que esto “me sacó el tiempo con mis hijos. En ese momento yo tenía una familia. Yo tenía todo. Era el 10 y capitán de (Rosario) Central, me querían Boca, River y todos los equipos”.

“Yo entraba a la cancha y era el único momento que me olvidaba del casino. Mi mente se ponía en blanco y yo jugaba, pero yo sabía que estaba enfermo”, remarcó.