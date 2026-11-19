Apodado como “Kid Messi”, el joven inglés dijo adiós a Los Diablos Rojos tras molestarse por no ser convocado al primer equipo. Su destino será el Real Madrid.

Joseph Junior Andreou Gabriel, más conocido como “JJ Gabriel” sentenció su futuro. El delantero inglés, que acaba de cumplir 16 años, puso fin a su ciclo en el Manchester United tras una enorme polémica.

Apodado como “Kid Messi”, el atacante desató un escándalo luego de molestarse por no ser convocado a un partido con el primer equipo hace algunas semanas.

El ariete supuestamente iba a estar en la consideración del entonces entrenador Michael Carrick, quien lo tenía visto tras brillar en las inferiores de los Diablos Rojos y anotar un triplete en la UEFA Youth League.

Sin embargo, no apareció en la lista y la controversia se armó, abriendo las puertas a nuevos clubes interesados en ficharlo.

En ese espacio apareció el Real Madrid, quienes aseguraron el fichaje de una de las grandes joyas del fútbol mundial.





La despedida de JJ Gabriel que desató lluvia de críticas

JJ Gabriel difundió en sus redes sociales un video de despedida del Manchester United, recopilando sus mejores jugadas en las cadetes del club.

“Llegué en 2020 con 10 años y grandes sueños. Aquí crecí como jugador y como persona”, mencionó.

El joven británico no se quedó ahí y añadió: “Desde marcar en Old Trafford hasta recibir el premio Jimmy Murphy. Me regalaste momentos que siempre atesoraré”.

El registro generó decenas de críticas de los hinchas, quienes le recalcaron que todavía no ha debutado en el profesionalismo para decir adiós como si fuera una leyenda.

Pese a que su futuro está en el Merengue, la polémica no termina aquí debido a que la dirigencia inglesa analiza presentar acciones judiciales por la transferencia.