El luchador grecorromano confesó que tenía en mente dejar la actividad tras los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, pero la organización del evento deportivo en nuestro país lo modificó todo.

La elección de Biobío como sede de los Juegos Suramericanos 2030 alternó los planes de Yasmani Acosta, quien confirmó un cambio de cara a su retiro.

El luchador grecorromano reveló que está atravesando meses duros por problemas físicos, confesando que tenía en mente dejar la actividad una vez que terminen los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Sin embargo, la realización del evento continental le hizo dar un giro y anunció que quiere bajar el telón de su carrera en nuestro país.





La revelación de Yasmani Acosta

En un extenso posteo en Instagram, el chileno contó que “sigo luchando día a día en mi recuperación. En medio de esa batalla, tenía en mente cerrar mi carrera en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pero la noticia de hoy (ayer) lo cambió todo”.

“Chile será sede de los Juegos Suramericanos 2030 en la Región del Biobío. Hoy tengo la motivación que necesitaba para seguir levantándome. No hay mejor escenario para decir adiós que en casa, frente a la gente que me ha visto caer, sanar y luchar por cada medalla”, agregó.

Acosta aprovechó de agradecer “profundamente a todos los que trabajaron incansablemente detrás de esta postulación para traer esta fiesta deportiva a nuestro país”.

“No es fácil pensar en el retiro después de dedicarle más de 30 años de mi vida al deporte, pero saber que mi última batalla será recuperado y sintiendo el aliento de todo un país en las gradas, lo convierte en el cierre perfecto”, recalcó.

El medallista en París 2024 se despidió con un especial llamado. “Nos vemos en el Biobío 2030. Seguimos de pie, Chile”, finalizó.

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