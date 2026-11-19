Un representante de la agrupación encaró al arquero Everson, capitán del Galo, y le anticipó que no pueden perder una quinta final de forma consecutiva.

La final de la Copa Sudamericana tuvo su primer momento de tensión, luego de que la barra de Atlético Mineiro intimidara al plantel en la previa del partido ante Boca Juniors.

Minutos antes de embarcarse rumbo a Barranquilla, un grupo de sujetos se acercó a los jugadores y les recriminó que acumulan cuatro finales perdidas.

Entre ellas está la definición por el título del 2025 en este mismo torneo, donde cayeron en penales frente a Lanús.





El tenso momento entre barra y plantel de Atlético Mineiro

Tras acercarse al arquero Everson, capitan del equipo, un representante de la agrupación le mencionó: “Venimos de perder cuatro finales y no puede haber una quinta”.

“Ustedes van a enfrentar a (Leandro) Paredes que hizo un gol en la semifinal (contra Vasco da Gama) y celebró como si fuera la final. Van a jugar contra un equipo aguerrido”, agregó.

El individuo no se quedó ahí y añadió: “Si juegan como la Cenicienta no van a ganar nada. Si van y juegan así los vamos a recibir aquí, así que vayan y jueguen como hombres”.

“Nosotros no recibimos nada del club. Nosotros jugamos por el escudo”, sentenció.

El duelo entre el Galo y el Xeneize está fijado para este sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, comenzando a las 19:30 horas de Chile.

Mira el momento acá