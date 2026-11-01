Boca Juniors vs River Plate: Dónde ver EN VIVO y ONLINE Superclásico del fútbol argentino
Boca recibe a River en un Superclásico muy especial para ambos, partido que se juega este domingo en La Bombonera.
Boca Juniors y River Plate protagonizan otra edición del apasionante Superclásico de Argentina, enfrentándose este domingo por una nueva fecha del Torneo Clausura 2026.
El Xeneize de Carlos Palacios y Williams Alarcón llega en un gran momento, acumulando 13 encuentros invicto y peleando por ganar la tabla anual del fútbol trasandino.
Por la otra vereda está el Millonario, quienes necesitan ganar para mantenerse en la lucha por clasificar a la Copa Libertadores del próximo año.
¿Dónde ver EN VIVO el partido de Boca Juniors vs River Plate?
El partido de Boca Juniors ante River Plate, válido por la fecha 15° del Torneo Clausura, será transmitido en vivo por el canal ESPN.
Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney + emitirá de manera online el Superclásico. Para eso, tienes que entrar con tu usuario y clave.
Hora de partido entre Boca y River por la liga argentina
El compromiso del Azul y Oro contra La Banda Sangre inicia a las 15:00 horas de Chile de este domingo 1 de noviembre.
El estadio en esta ocasión es La Bombonera, mientras que el árbitro encargado de impartir justicia es Nicolás Ramírez.