Lucas Nervi sorprendió con romántico anuncio sobre su relación: “Para siempre”

El atleta chileno publicó una fotografía con su pareja, en la que mostraron el anillo de compromiso, y se llenó de felicitaciones de destacados deportistas.

El lanzador de disco Lucas Nervi compartió en sus redes sociales un emocionante anuncio sobre su relación. Se casará con su pareja, la jugadora de hockey Macarena Ibáñez

El atleta chileno dio a conocer la noticia a través de una publicación en Instagram, con una romántica fotografía en la que muestran el anillo de compromiso.

“Para siempre con mi bandía”, escribió Nervi, acompañándolo con la canción Little Wing de The Jimi Hendrix Experience.

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Las reacciones del Team Chile a la noticia de Lucas Nervi

Los comentarios de la publicación del medallista de oro en los Juegos Panamericanos 2023 rápidamente se repletaron de felicitaciones de otros integrantes del Team Chile.

Entre ellos, destacados deportistas como la especializada en tiro al plato Francisca Crovetto, los primos Marco y Esteban Grimalt y la karateca Valentina Toro.

Por su parte, las atletas Rocío Muñoz, María Ignacia Montt y Anaís Hernández les enviaron sus mejores deseos.

Además, el delantero de Universidad Católica, Clemente Montes, también reaccionó a la noticia con emojis de aplauso.