U. Católica vs U. de Chile: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera

Universidad Católica y Universidad de Chile protagonizan un clásico clave en la lucha por el Chile 2, en un duelo que se disputa en el Claro Arena.

Universidad Católica recibe este domingo a Universidad de Chile en un nuevo clásico universitario, válido por la fecha 26 de la Liga de Primera.

El encuentro es clave en la pelea por el Chile 2 que entrega pasajes directos a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Los Azules llegan con una ventaja de cinco puntos sobre los Cruzados en la tabla de posiciones y buscarán ampliarla cuando restan solo 12 puntos por disputarse.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. Católica vs U. de Chile?

El partido de Universidad Católica ante Universidad de Chile, válido por la fecha 26° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, la plataforma de streaming HBO Max emitirá el encuentro de manera online. Para poder verlo, tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre U. Católica y U. de Chile por la Liga de Primera

El compromiso de los Cruzados contra el Romántico Viajero inicia a las 12:30 horas de Chile de este domingo 1 de noviembre, disputándose en el Claro Arena.

El árbitro encargado de impartir justicia es Diego Flores, mientras que en el VAR estará Juan Lara.