Daniel Garnero responde a supuesto conflicto con Gary Medel en la UC: “Ahí se termina”

En la previa del clásico con Universidad de Chile, el entrenador de Los Cruzados abordó los rumores de un cruce con el Pitbull.

Momentos complicados son los que vive Universidad Católica. A los malos resultados, y justo en la previa del clásico con Universidad de Chile, se sumó el rumor de un conflicto entre Daniel Garnero y Gary Medel.

El entrenador habría tenido un cruce con el Pitbull, quien no fue convocado en el empate con Audax Italiano por una lesión en su mano izquierda.

Consultado por esta supuesta disputa, el estratega argentino no descartó ni confirmó la situación y apuntó a que prefiere dar soluciones de manera interna.





¿Qué dijo Daniel Garnero de Gary Medel?

En entrevista con TNT Sports, el adiestrador manifestó: “Pudo haber habido, pero de mí no lo van a saber nunca porque yo lo hablo y lo manejo en el ámbito que corresponde”.

“Yo hablo con los futbolistas, individualmente y colectivamente y ahí se termina la charla”, agregó el trasandino que puso fin al tema.

El último partido de Medel con La Franja fue el 22 de agosto, ingresando en el segundo tiempo en la derrota 2-1 ante Ñublense en condición de local.

A partir de ese momento, el ex seleccionado nacional dejó de ser considerado producto de sus constantes lesiones.

La situación se dio en medio de un complejo panorama para el cuadro estudiantil, que está a un paso de perder la lucha por el Chile 2 con la U.