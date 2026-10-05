Gary Medel desecha el retiro y confiesa su deseo de renovar en la UC: “Quiero quedarme”

El volante habló de su futuro y aseguró que tiene la idea de permanecer en Los Cruzados. “He estado harto tiempo lesionado, pero no por la edad”, sostuvo.

Gary Medel es uno de los nombres que tiene un futuro incierto en Universidad Católica. El Pitbull termina contrato y no hay certeza de que haya una renovación.

El volante ha estado ausente en varios partidos del año producto de las lesiones, además de que su rendimiento generó críticas en algunos hinchas.

Pese a esto, el bicampeón de América afirmó que tiene el deseo de extender su estadía y retirarse con la camiseta de Los Cruzados.





El deseo de Gary Medel en la UC

En diálogo con LUN, el ex Sevilla e Inter de Milán comentó: “Sin duda que he estado harto tiempo lesionado, pero no por la edad. De hecho, hay chicos de 18 años que se han desgarrado”.

“Obviamente quiero quedarme en la UC y retirarme con su camiseta, pero también tengo claro que el club exige lo máximo y que puede que piense que yo no estoy a la altura de esa exigencia”, agregó.

Consultado por si se va a retirar si no se queda en La Franja, el oriundo de Conchalí recalcó que “no he dicho eso. Quiero seguir jugando en 2027, ya sea en la Católica o en algún otro equipo. No sé dónde estará, pero si sé que aún será en una cancha”.

Medel ha disputado 19 partidos esta temporada en el elenco estudiantil, aunque no suma minutos desde el 22 de agosto en la derrota 2-1 ante Ñublense por la Liga de Primera.

Para ir a su última titularidad hay que ir hasta principios de mayo, donde jugó 78′ en el empate 2-2 ate Universidad de Concepción por la Copa de la Liga.