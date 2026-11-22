Mientras el equipo festejaba el triunfo, el mediocampista de Boca Juniors sufrió una descompensación frente a cámaras que preocupó al equipo médico.

El mediocampista Leandro Paredes sufrió un desmayo en vivo minutos después de consagrarse como campeón de la Copa Sudamericana 2026.

El episodio se vivió en medio de los festejos del equipo tras imponerse al equipo brasileño por 2-0, y que les permitió llevarse la copa hasta el país trasandino.

En medio de ello, el capitán de Boca Juniors sufrió una descompensación vinculada al desgaste físico y a las altas temperaturas registradas durante la final del campeonato.





Mientras el mediocampista se mostraba feliz por el título, manifestó que celebrarían junto a todo el equipo, sin embargo, en medio de la conversación, el futbolista perdió el conocimiento y cayó frente a la cámara.

Tras esto, el equipo médico entregó atención inmediata al jugador que logró estabilizarse rápidamente, para luego trasladarse por sus propios medios hasta la zona de vestuarios.

“Estamos bien”, publicó el propio jugador más tarde a través de sus redes sociales.

El medio El Tiempo compartió el momento del desmayo del jugador. Revisa aquí el momento: