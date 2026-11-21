Tras vencer a San Luis en la tanda de penales por 5-4, Cobreloa selló su regreso a la máxima categoría del fútbol chileno.

Cobreloa igualó 0-0 ante San Luis de Quillota y terminó imponiéndose por 5-4 en la tanda de penales. De esta manera, se coronó campeón de la Liga de Ascenso 2026.

Con este resultado, los Zorros del Desierto sellaron su regreso a Primera División, luego de haber descendido a la categoría de plata en 2025.

En tanto, los dirigidos por Humberto “Chupete” Suazo tendrán una última oportunidad de conseguir el ascenso en las semifinales de la liguilla.

Cabe recordar que los Loínos y los Canarios terminaron igualados en el primer puesto de la tabla de posiciones, con 57 puntos cada uno.

La final se definió desde los doce pasos, donde el arquero Hugo Araya se convirtió en protagonista al atajar el lanzamiento de Nicolás Muñoz, sentenciando así el triunfo de Cobreloa.