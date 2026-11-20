Chupete no podrá contar con Facundo Juárez, volante que recibió tres fechas de castigo tras su expulsión ante San Marcos de Arica.

Una sensible baja tendrá San Luis de Quillota para la final ante Cobreloa por la Primera B. Se trata del volante Facundo Juárez, quien conoció su castigo tras ser expulsado ante San Marcos de Arica.

El Tribunal de Disciplina sancionó con tres partidos al argentino, quien recibió la tarjeta roja en el primer tiempo en la agónica victoria de Los Canarios.

El trasandino se fue temprano a las duchas por un fuerte planchazo sobre Agustín Maidana, acción que fue revisada por el VAR.

Producto de esto, el entrenador Humberto Suazo pierde a un hombre clave en el mediocampo para el choque contra Los Loínos, donde se determinará al campeón y primer ascendido a la Liga de Primera.

La suspensión complica al Chupete hasta en una eventual derrota con Los Zorros del Desierto, teniendo en cuenta que Juárez se perdería la llave de semifinales de la liguilla por el segundo boleto a la máxima categoría.

Por si fuera poco, Vicente Durán también recibió un encuentro por acumulación de tarjetas amarillas.





Cobreloa también tiene una baja sensible

El elenco de Calama vive una situación similar con Gustavo Gotti, delantero que no estará en la definición por acumulación de tarjetas amarillas.

El ariete de 33 años fue amonestado en la victoria sobre Deportes Puerto Montt, quedando descartado para el gran compromiso.

La situación genera un dolor de cabeza para el estratega Mario Salas debido a que el argentino ha marcado 20 tantos en el torneo.

La final entre Cobreloa y San Luis está programada para este sábado 21 de noviembre, disputándose en el Estadio Santa Laura desde las 18:30 horas.