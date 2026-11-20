El dirigente dejó abierta la chance de ir en busca de la Federación de Fútbol, organismo que se debe conformar en los próximos meses.

A solamente minutos de ser elegido presidente de la ANFP, Jorge Uauy no descartó renunciar para ir a la Federación de Fútbol.

El presidente de Palestino se impuso a Jorge Yunge en las elecciones realizadas este jueves, lista que está integrada por el ex dirigente de Cruzados, Juan Tagle.

Consultado sobre la chance de ir en busca de la Federación, organismo que debe estar conformado en el primer trismestre del 2027, el directivo dejó abierta esa posibilidad.





¿Qué dijo Jorge Uauy?

En este punto, Uauy expresó que “desde el fútbol profesional, y puede ser cualquiera de nosotros, tiene que estar presente en la Federación. El resto no depende de nosotros, depende de la ANFA y los grupos de interés”.

Respecto a una eventual renuncia a la ANFP, el dirigente señaló: “No descarto nada, ni una renuncia ni seguir. Creo que tienen que tener presente que este trabajo es temporal, porque al transformarse (la ANFP) en Sociedad Anónima tienen que venir nuevas elecciones”.

“Esto de la potencial renuncia cabe para todos los que estamos acá, porque perfectamente podríamos en 90 o 180 días tener separada la ANFP”, agregó.

El nuevo líder del organismo que rige el fútbol chileno asumirá su cargo a inicios del próximo año, tomando el lugar de Pablo Milad.