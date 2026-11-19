Juan Tagle, ex presidente de Cruzados, será vicepresidente en el organismo con sede en Quilín, mientras que Diego Livingstone estará a cargo de la tesorería.

Jorge Uauy se convirtió en el nuevo presidente de la ANFP tras arrasar en las elecciones de este jueves, imponiéndose a Jorge Yunge.

El dirigente de Palestino consiguió 27 sufragios, superando por amplio margen a la otra candidatura que obtuvo solamente 14 respaldos.

La llegada del directivo de Los Árabes genera un cambio en la mesa del organismo con sede en Quilín, que muy pronto dejará de ser presidido por Pablo Milad.





¿Quiénes acompañarán a Jorge Uauy en la ANFP?

La lista de Uuay está conformada por otras seis personas, entre las que hay dos representantes de clubes de la Primera B.

Dentro de los nombres más conocidos está Juan Tagle, ex presidente de Cruzados que ahora será vicepresidente de la entidad que comanda el fútbol chileno.

Al directorio se sumarán Jorge Contador (Coquimbo Unido) y Diego Livingstone (Deportes Concepción), quienes pasarán a formar parte de la nueva administración.

Una de las primeras labores que tendrá el nuevo presidente de la ANFP es comandar la separación con la Federación de Fútbol de Chile, aspecto que se debe tratar durante las próximas semanas.

El directorio que acompañará a Jorge Uauy en la ANFP