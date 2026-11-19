La lista del dirigente de Palestino se impuso en primera vuelta a Jorge Yunge, por lo que se convertirá en el máximo directivo del fútbol chileno.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) tiene nuevo presidente. Se trata de Jorge Uauy (a la derecha en la foto), quien se impuso en las elecciones realizadas este 19 de noviembre.

El nuevo mandatario, histórico dirigente de Palestino, derrotó a Jorge Yunge y tomará el lugar de Pablo Milad.

Los comicios se realizaron este jueves en el Hotel Mandarín de Las Condes, lugar al que llegaron representantes de los 32 clubes que componen la Liga de Primera y Primera B.





Jorge Uauy se impone en primera vuelta a Jorge Yunge

Uauy consiguió 27 sufragios, donde se tiene en cuenta que los votos de los equipos de la máxima categoría nacional vale doble.

Por su parte, Yunge obtuvo solamente 14 apoyos y se reportaron 2 nulos y 5 blancos.

La lista del presidente electo de la ANFP incluye a Juan Tagle, ex presidente de Cruzados que ahora será vicepresidente.

A ellos se suman Jorge Contador como secretario general y Diego Livingstone en Tesorería, entre otros.

La tarea clave que tendrá el nuevo líder de la ANFP en el corto plazo es conducir la separación de este organismo con la Federación de Fútbol de Chile, lo que se debe resolver durante las próximas semanas.

Lista de Jorge Uauy: