Braulio Jatar, abogado que representa al ciudadano venezolano, confirmó que el afectado debió retornar al centro asistencial cuatro días después de recibir el alta médica.

El abogado del afectado en choque protagonizado por Leandro Hernández, Braulio Jatar, reveló que el ciudadano venezolano tuvo que reingresar al hospital producto de sus heridas.

El representante legal entregó nuevos detalles sobre la situación de la víctima, quien resultó lesionado por la colisión con el jugador de Colo Colo que conducía en estado de ebriedad el pasado 8 de noviembre.

A través de un video en redes sociales, el profesional precisó que “ha sido reingresado al hospital luego de habérsele dado un alta forzada el día viernes a la cual nos opusimos”.





Abogado entregó detalles de lesiones

Jatar afirmó que “nos reservamos el derecho a investigar las razones por las cuales se le dio esta alta”, manifestando que estaban en contra de dicha decisión.

“Nuestro cliente mantiene diez costillas fracturadas, algunas de ellas desplazadas y fragmentadas, además del omóplato izquierdo fracturado”, señaló.

El abogado apuntó que “lo más preocupante es la situación que tiene en el pulmón izquierdo, donde, de acuerdo a los informes médicos, en la parte inferior de su pulmón se encuentra casi completamente colapsada”.

A raíz de esto, el afectado tuvo que regresar al centro asistencial cuatro días de recibir el alta para “una nueva evaluación”.

“Su recuperación es la prioridad. Seguiremos exigiendo que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades”, sentenció.

Anteriormente, el propio Jatar cuestionó a Colo Colo por no haberse contactado con el lesionado para brindarle ayuda o preguntar por su salud. “Vamos a llevar esto a las autoridades y a sus últimas consecuencias”, expresó en aquella ocasión.