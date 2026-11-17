El delantero de Colo Colo apareció en el tercer lugar de un particular estudio, quedando muy cerca de Désiré Doué.

A una semana de protagonizar un accidente de tránsito en estado de ebriedad, Leandro Hernández volvió a destacar en el aspecto futbolístico.

El delantero de Colo Colo quedó tercero entre los atacantes Sub-22 que más opciones de pase ofrecen para romper líneas rivales.

De acuerdo con el Observatorio de Fútbol CIES, el canterano del Cacique registró 59,8 opciones por cada 90 minutos entre 49 ligas de primera división analizadas.





Las grandes figuras a las que supera Leandro Hernández

En la medición, el ariete de 21 años fue superado solamente por Désiré Doué del PSG (66,7) y Newerton Martins del Shakhtar Donetsk (64).

Más atrás quedaron Josh King del Fulham (4°), Ibrahim Maza del Bayer Leverkusen (6°) y Lamine Yamal (7°), entre otros.

Hernández ha tenido la mejor temporada de su carrera, disputando 35 partidos entre todas las competencias con Colo Colo en los que marcó 6 goles.

Su buen desempeño le permitió ganarse la titularidad en el Popular, transformándose en una pieza importante para el entrenador Fernando Ortiz.

En medio de esto, el atacante estuvo involucrado en un incidente automovilístico tras manejar en estado de ebriedad y colisionar su vehículo en Providencia, hecho por el que quedó con firma mensual y arraigo nacional como medidas cautelares.