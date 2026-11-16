Aníbal Mosa contesta a polémica frase de Igor Lichnovsky en redes: “Di vuelta la página”

El dirigente de Colo Colo evitó polemizar sobre el comentario del defensor de la U, quien se descargó con un mensaje en Instagram.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, respondió a la controvertida frase lanzada por Igor Lichnovsky en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el defensor de Universidad de Chile apuntó contra Colo Colo a pocos días de que el Cacique se consagrara campeón de la Liga de Primera.

“Son todo lo que no queremos ser. Qué bueno que pidió disculpas el jefe de las zo…”, mencionó en una foto.





¿Qué dijo Aníbal Mosa sobre Igor Lichnovsky?

Consultado por esta situación, el máximo dirigente de Los Albos evitó polemizar con el zaguero que llegó como refuerzo a Los Azules este semestre.

“Yo el lunes, al otro día de la celebración, pedí las disculpas y di vuelta la página. No voy a hablar más de este tema”, comentó este domingo tras llegar al Estadio Monumental para ver la semifinal de la Liga Femenina entre su equipo y Coquimbo Unido.

Colo Colo y la U podrían jugar un último partido este 2026, teniendo en cuenta que ambos están en semifinales de la Copa Chile.

Para darse eso, el Popular debe superar a O’Higgins de Rancagua y el Romántico Viajero al vencedor del cruce entre Coquimbo y Unión La Calera.