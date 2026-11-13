Cruce entre dos ex Colo Colo: Carlo Villanueva responde con todo a Pablo Mouche tras duras críticas

El ex canterano albo contestó al argentino, quien rememoró una pelea que tuvieron en plena cancha durante un partido con Huachipato en la temporada 2019.

Carlo Villanueva salió al paso del recuerdo de Pablo Mouche y respondió en duros términos, luego de que el argentino rememora el conflicto que tuvieron en Colo Colo en 2019.

Todo se originó con el transandino dando detalles del cruce en un duelo ante Huachipato en el Estadio Monumental, donde estuvieron cara a cara al terminar en el primer tiempo.

“Me pasó en Chile con un juvenil, pero ese sí se lo merecía, le tendría que haber pegado. Pasó en un entretiempo, que después siguió en el túnel. El pibe era un juvenil que supuestamente estaba promesa”, comentó en diálogo con el youtuber Joaco Santos.





Tras recalcar que “tenía muy buenas condiciones, pero de la cabeza (era) recontra débil“, el retirado delantero relató: “Me hace un gestito y ahí le dije ‘termina el partido y te rompo la cabeza. A vos en el túnel te rompo todo'”.

“Le digo ‘es la última vez que me haces un gesto frente a las cámaras’ (…) Es un ejemplo muy negativo, pero lo fui a buscar y nos separaron ahí porque en el túnel estaban todos mis compañeros”, agregó.

La respuesta de Carlo Villanueva a Pablo Mouche

Una vez que el recuerdo se viralizó, Villanueva contestó a su ex compañero con una historia publicada en su Instagram.

“Ahora te gusta hablar. Cuenta también por qué no jugabas cuando peleábamos el descenso”, señaló el actual jugador de Unión La Calera.

El volante etiquetó a Mouche y agregó emojis irónicos, recordando la magra campaña 2020 en la que Los Albos casi bajan de categoría.