Colombia vs Chile: A qué hora juega HOY La Roja su partido amistoso por fecha FIFA

La Roja visita a Colombia en un exigente amistoso internacional, partido que se juega ante una multitud en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali.

La Selección Chilena vuelve a la cancha este viernes para medirse a Colombia, rival al que visita en su penúltimo partido del 2026.

La Roja tiene un exigente desafío frente a Los Cafeteros, quienes vienen de realizar un correcto Mundial 2026 en el que alcanzaron los octavos de final.

De cara a este encuentro, el entrenador Nicolás Córdova presenta una nómina con algunos cambios con respecto a la gira por Norteamérica de la anterior fecha FIFA.





A qué hora juegan HOY Colombia vs Chile el partido amistoso

El partido entre Colombia y Chile inicia a las 21:00 horas de nuestro país de este viernes 13 de noviembre.

El estadio para este duelo es el Olímpico Pascual Guerrero de Cali, recinto en el que se esperan más de 35 mil hinchas.

Cuándo vuelve a jugar Chile tras medirse a Colombia

Tras este compromiso, el combinado nacional cerrará el 2026 contra el mismo elenco amarillo el martes 17 de este mes en Santiago.

Ambas escuadras volverán a verse las caras luego de dos años, con los dirigidos por Néstor Lorenzo imponiéndose 4-0 por las últimas Eliminatorias.