Nuevo revés en La Roja: Lesión deja a otro futbolista fuera de los amistosos ante Colombia

Paulo Díaz se perderá los encuentros contra los cafeteros por una lesión en su cadera. A raíz de esto, el entrenador Nicolás Córdova nominó a un joven de 19 años.

Golpe a la Selección Chilena. A dos días del primer amisotoso ante Colombia, La Roja confirmó la baja de Paulo Díaz.

El cuerpo médico del elenco nacional informó que el jugador fue liberado tras presentar “una patología de cadera izquierda que limita su participación con normalidad en los entrenamientos y partidos”.

En ese punto, señalaron que el período de recuperación “supera los plazos de la presente convocatoria”, por lo que quedó descartado para los compromisos contra los cafeteros.

La ausencia del defensor llegó justo cuando parecía haber recuperado terreno, teniendo en cuenta que había sido titular en la victoria 2-o ante México el pasado 6 de octubre.

La baja de Díaz se sumó a la de Benjamín Kuscevic, quien también salió de la nómina el último fin de semana.





El sorpresivo nuevo convocado en La Roja

A raíz de esto, el entrenador Nicolás Córdova optó por convocar de emergencia a José Movillo, zaguero de O’Higgins de Rancagua.

Con solamente 19 años, el central mide 1,86 y es parte de La Roja Sub 20 que se preparara para el Sudamericano de la categoría del 2027.

En el Capo de Provincia debutó en el profesionalismo la temporada anterior, disputando desde entonces 17 partidos en lso que no marcó goles.

Fecha de los amistosos de la Selección Chilena

Chile enfrentará a Colombia el próximo viernes 13 de noviembre, partido que se jugará en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.

Posteriormente, La Roja se medirá al mismo rival el martes 17 en el Estadio Nacional.