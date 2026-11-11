Erick Pulgar aparece en el radar de River: La millonaria cifra que tendrían que pagar a Flamengo

Ante el deseo de contratar un volante central, desde Argentina informaron que La Banda Sangre tendría en la mira al chileno.

Comenzó la temporada de rumores y el primer chileno en dar que hablar es Erick Pulgar, quien estaría en la mira de River Plate para el 2027.

De acuerdo con lo informado por DSports Radio, el Millonario buscará un volante central en el próximo mercado de pases y tiene en el radar al volante del Flamengo.

Lejos de presentar una oferta formal, el elenco argentino solamente analizaría al antofagastino como una opción para ese cupo.

De hecho, al otro lado de la cordillera se mencionó que La Banda Sangre también sigue de cerca a a Rodrigo Garro, mediocampista ofensivo del Corinthians.

En caso de avanzar por el ex jugador de Universidad Católica y el Bologna de Italia, los trasandinos deberán sacar la billetera y colocar un importante monto sobre la mesa.





Los millones que tendría que colocar River por Erick Pulgar

Debido a que renovó su contrato este mismo año, cualquier interesado en Pulgar tendrá que acercarse a los US$10 millones que estipula su cláusula de salida.

El nacional es uno de los futbolistas más valorados del Mengao, siendo titular indiscutido y pieza clave para el entrenador Leo Jardim.

A raíz de esto, el conjunto carioca extendió su vínculo hasta el 2029 en un acuerdo que contempla un importante aumento en su salario.

El chileno de 32 años ha jugado 42 partidos esta temporada en los que marcó 3 goles, apostando a volver a conquistar el Brasileirao junto al Flamengo.