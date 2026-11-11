Tras llegar como incorporación a principios del 2026, el lateral derecho hizo una fuerte autocrítica sobre su paso por el Cacique y afirmó: “Hay que ser realista”.

Colo Colo se coronó campeón de la Liga de Primera y dio paso a varias reflexiones, entre las que está la de Matías Fernández Cordero.

El lateral derecho fue una de las primeras incorporaciones para este 2026, pero terminó perdiendo el puesto rápidamente a manos de Jeyson Rojas.

Pese a la alegría de conseguir la estrella 35, el jugador de 31 años se sinceró y afirmó que no merece continuar en el Cacique para la próxima temporada.





Matías Fernández se sincera tras título de Colo Colo

En diálogo con Radio Cooperativa, el defensor hizo una fuerte autocrítica. “Obviamente no fue mi mejor año. Es importante obtener un título con una institución tan grande, pero soy muy autocrítico”, dijo.

El ex Independiente del Valle remarcó: “Sé que me faltó mucho para jugar este año. Espero que el próximo sea de sumar muchos más minutos. Obviamente quiero jugar, ese es el resumen”.

“hay que ser realista. No creo que se dé (continuar) por el año que hice. No es algo que me merezca, hay que ver más allá de eso. Espero que le vaya bien a Colo Colo”, sentenció.

Contando todos los torneos, Fernández Cordero disputó solamente 18 partidos en los que marcó un gol (ante Coquimbo por la Copa de la Liga) y entregó una asistencia.

Su última titularidad fue el 22 de septiembre en el empate 0-0 ante Audax Italiano por Copa Chile, siendo reemplazado a los 79 minutos.