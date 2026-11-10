La petición de Mitzi Bustos a seguidores ante constantes comentarios sobre Francisco Huaiquipán

Mediante una transmisión de redes sociales, la ex esposa del otrora futbolista recalcó que ya no tienen ningún vínculo al separarse hace dos años.

Mitzi Bustos, ex esposa de Francisco Huaiquipán, alzó la voz tras la detención del ex futbolista por su presunta participación en delitos de índole sexual contra personas de su entorno cercano.

El ex jugador fue arrestado el pasado 4 de noviembre en Los Vilos por la PDI, quedando en prisión preventiva mientras se realiza la investigación por hechos que se habrían dado hace varios años.

Tras los constantes comentarios recibidos, la emprendedora hizo una importante petición a sus seguidores por el caso.





Mitzi Bustos solicitó no ser vinculada con detención de Francisco Huaiquipán

Mediante una transmisión en vivo de TikTok, en la que vendía diferentes productos, la otrora pareja de Huaiquipán señaló: “Antes de comenzar con esto, les voy a hacer un breve comentario”.

“No es nada, lo único que les voy a pedir es que por favor no me vinculen más con él”, insistió en un tono tajante.

Bustos recalcó que está separada hace dos años e insistió: “Por respeto a mí y a mi familia, por favor no me vinculen más con él. Yo no tengo nada que ver con él. Este es mi trabajo, chicas”.

Adicionalmente, la empresaria lanzó una advertencia: “Esta es mi fuente de trabajo, chiquillas, y quien lo nombre o comience a hacer comentarios malintencionados o comentarios raros, se va a ir bloqueado sencillamente”.

“Este es mi live de ventas y espero harto respeto, como yo las respeto a ustedes”, sentenció.