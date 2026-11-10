Leo Rey pide a los hinchas de la U no ser “como Alexítico” tras llamativa frase: “Es una humorada”

Luego de adaptar su conocida frase a “chunchítico”, el cantante nacional respondió a los cuestionamientos de los hinchas azules y afirmó que es “una humorada”.

Tras el provocador mensaje hacia Universidad de Chile, en la que dijo su frase viral mencionando al “chunchítico”, Leo Rey respondió a los cuestionamientos de los hinchas azules.

El cantante estuvo en la celebración de la estrella 35 de Colo Colo, llamando la atención por la burla hacia el cuadro laico que desató la euforia de los fanáticos en el Estadio Monumental.

Ante las reacciones en redes sociales, el intérprete nacional afirmó que se trata de simplemente de “una humorada”.





La respuesta de Leo Rey tras frase a “chunchítico”

A través de un vide publicado en Instagram, el artista destacó: “Un tremendo saludo para la gente de la U. No se lo tomen a pecho, es una humorada, es parte del juego”.

“El fútbol es algo que nos apasiona a todos, es parte de la familia, de Chile. Es así el fútbol, a veces se gana, a veces se pierde y cuando uno pierde no dice nada”, añadió.

Leo Rey no se quedó ahí y aprovechó de hacer una particular petición a los hinchas del Romántico Viajero: “Así que esto es parte del juego, no se lo tomen así, es parte del humor. No sean como Alexítico”.