“Chunchítico”: El grito de Leo Rey que encendió a hinchas en la celebración de Colo Colo

El cantante sorprendió a los hinchas en el Estadio Monumental durante la celebración de la estrella 35, mencionando su tradicional frase.

Leo Rey dijo presente en el Estadio Monumental para festejar el título de Colo Colo, cuadro que el pasado fin de semana se consagró campeón de la Liga de Primera.

El artista nacional fue uno de los invitados para la celebración de la estrella 35, interpretando sus mejores éxitos y haciendo bailar a los fanáticos.

Fiel a su estilo, el cantante dijo la frase que lo ha convertido en viral estas últimas semanas, aunque ahora tuvo otro destinatario.





Leo Rey y su especial “chunchítico”

En el comienzo de la canción “Que nadie se entere”, Leo Rey pidió las palmas a los aficionados y apuntó al “Chunchítico”.

El gesto desató a los hinchas presentes en el recinto de Macul, generando los aplausos y la ovación para el ex vocalista de La Noche.

Tras la euforia, llegó el desfile del plantel del Cacique que se coronó cuando todavía faltan tres fechas para el cierre del torneo, con Arturo Vidal, Vozinha y Javier Correa como los más ovacionados.

El término de año puede ser más glorioso para Colo Colo, teniendo en cuenta que todavía debe disputar las semifinales de la Copa Chile ante O’Higgins de Rancagua.