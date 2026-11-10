La respuesta de Aníbal Mosa a Arturo Vidal por su renovación en Colo Colo: “No juega solo”

Durante las celebraciones por la estrella 35, el presidente de Blanco y Negro volvió a referirse a la situación del volante y aseguró que “esta pega la hemos sacado todos adelante”.

En medio de la celebración de Colo Colo por ser campeón de la Liga de Primera, la renovación de Arturo Vidal sigue siendo tema en el Cacique.

El King, que termina su contrato en diciembre de este año, avisó tras la consagración que “si Colo Colo fuera de la gente, jugaría gratis, pero no es de la gente”.

Consultado por esto y por la relevancia del volante, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, reiteró su llamado a la calma por la extensión del vínculo.





Aníbal Mosa responde a Arturo Vidal

Previo al festejo del título realizado este lunes en el Estadio Monumental, el dirigente albo aclaró que están tratando en primera instancia la situación del entrenador Fernando Ortiz.

“Una vez tengamos eso solucionado, que espero lo sea lo más rápido posible, nos sentaremos con el DT, con Jaime (Pizarro), con la gente técnica y veremos qué es lo que tiene el técnico para el próximo año y ahí barajaremos el tema de los nombres”, sostuvo.

Tras una nueva pregunta sobre Vidal, Mosa apuntó: “Escúchenme una cosa: No tenemos que faltar el respeto al resto de los jugadores. Arturo es un tremendo emblema, pero no juega solo”.

¿Lo queremos? Claro que lo queremos, pero tenemos que pensar de que esta pega la hemos sacado todos adelante. Hay un plantel de 24, 25 jugadores, más cinco o seis juveniles que alternan. Ellos también son parte de esta estrella, así que tranquilos”, añadió.

Posteriormente, el directivo recalcó que estas palabras fueron dirigidas hacia los periodistas debido a que “solamente me preguntan por Arturo Vidal”.