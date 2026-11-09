Con dedicatoria a la U: Aníbal Mosa fue captado celebrando título de Colo Colo en la carretera

El presidente de Blanco y Negro se desató por la obtención de la Liga de Primera, festejando en plena Ruta 5 junto a los hinchas del Cacique.

Aníbal Mosa no ocultó su alegría por la conquista de Colo Colo de la Liga de Primera, siendo captado celebrando de manera eufórica en la carretera.

El presidente de Blanco y Negro se desató por la obtención de la estrella 35, la que llegó luego del triunfo 2-1 ante Ñublense este domingo en Chillán.

Este resultado le permitió a Los Albos asegurar el título cuando todavía faltan tres fechas el cierre del torneo, dejando atrás a Universidad de Chile y Universidad Católica.





La euforia de Aníbal Mosa por título de Colo Colo

En el regreso a Santiago, el empresario fue grabado festejando en plena Ruta 5 por la nueva corona de su club con dardos hacia Los Azules.

“El chuncho no lo puede creer”, cantó el dirigente desde el asiento de copiloto de un vehículo, imágenes que fueron difundidas por el portal TodoGolCL.

Tras amarrar la Liga de Primera, el Popular tiene la chance de seguir celebrando al disputar en las próximas semanas las semifinales de la Copa Chile frente a O’Higgins.

Adicionalmente, Colo Colo aseguró su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadore 2027.