Quedó con firma mensual: El antecedente clave en accidente de tránsito de Leandro Hernández

Además de manejar en estado de ebriedad, hay otro factor que complica al futbolista de 21 años y la colisión que protagonizó en Providencia.

Con firma mensual y arraigo nacional quedó Leandro Hernández, futbolista de Colo Colo, luego de protagonizar un accidente de tránsito en Providencia la madrugada del domingo 8 de noviembre.

El delantero quedó detenido y posteriormente formalizado por manejar en estado de ebriedad, hecho que se dio en avenida Los Leones en el que colisionó con otro conductor.

Pese a que quedó con algunas lesiones, el individuo afectado por el choque no se encuentra en riesgo vital.





El factor clave en choque de Leandro Hernández

Además de manejar con 1,2 gramos de alcohol en el cuerpo, un factor clave en el accidente en que el joven de 21 años habría atravesado con luz roja.

La situación está siendo investigada por la Fiscalía Oriente, donde se analizan las cámaras de seguridad del sector.

El percance de Hernández se produjo horas antes de la consagración de Colo Colo de la Liga de Primera, obteniendo su estrella 35 tras vencer a Ñublense en Chillán.

El jugador no fue citado para este encuentro debido a una lesión, quedándose en Santiago para recuperarse y volver a estar a disposición de cara al cierre de la temporada.

Al lío judicial se sumó el mensaje de su pareja en redes sociales, quien afirmó que el deportista iba contra mujer al momento de la colisión.