Formalizan a Leandro Hernández por accidente tras conducir en estado de ebriedad: Estas son las cautelares dictadas

Revisa a continuación cuántos días de presidio arriesga el futbolista de 21 años una vez que concluyan los 120 días de investigación.

La tarde de este domingo se llevó a cabo la formalización del jugador de Colo Colo, Leandro Hernández, luego de protagonizar un accidente de tránsito en la comuna de Providencia, mientras manejaba en estado de ebriedad.

Debido a esto es que la fiscal de Flagrancia de la Fiscalía Oriente, Patricia Ibarra, indicó que se le acusa al deportista por el delito de “conducción de vehículo en estado de ebriedad con daños y lesiones graves” por lo que se anunciaron 120 días de investigación.





Las cautelares dictadas para el futbolista

Tras ser parte de un accidente de tránsito cerca de las 05:00 horas en Avenida Los Leones con Pocuro, en el cual el otro conductor debió ser trasladado hasta el Hospital del Salvador por sus lesiones, el jugador de 21 años quedó detenido luego de marcar 1,2 en el alcotest.

Luego de este siniestro es que se desarrolló la audiencia de formalización en el Centro de Justicia de Santiago, en donde se dictó arraigo nacional, firma mensual y retención de licencia de conducir.

A raíz de esto es que, según explicó la abogada, el imputado arriesga entre 541 días hasta tres años de presidio, más una multa económica y, en caso de que el otro conductor presente lesiones graves, podria enfrentar la suspensión su licencia de conducir por cinco años.