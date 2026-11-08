A horas de un posible título: qué se sabe del jugador de Colo Colo detenido esta madrugada en Providencia

Leandro Hernández fue detenido tras protagonizar un accidente de tránsito mientras conducía en estado de ebriedad en Providencia.

A tan solo horas del encuentro que podría entregarle el título del campeonato a Colo Colo, Leandro Hernández fue detenido tras protagonizar un accidente de tránsito en la comuna de Providencia.

La colisión se produjo cuando el futbolista no respetó la luz roja del semáforo, mientras conducía en estado de ebriedad por avenida Los Leones con 1,2 grados de alcohol en la sangre.

Durante esta tarde, Colo Colo visitará a Ñublense para disputar un encuentro decisivo para el Campeonato Nacional, puesto que el Cacique podría asegurar el título en esta fecha.

Los Albos son líderes de la Liga de Primera con 58 puntos, con una ventaja de diez puntos sobre Universidad de Chile.

Con estos números, independientemente de los resultados de los otros equipos, los dirigidos por Fernando Ortiz están a una victoria de coronarse como campeones.





Sin embargo, Hernández no fue citado a este duelo digno de una final que se jugará en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzun a las 15:00.

El club entregó un parte médico que confirmó su ausencia producto de un esguince medial en el tobillo izquierdo que lo mantiene en rehabilitación kinesiológica.

Lo que se sabe del accidente de tránsito protagonizado por Leandro Hernández

Leandro Hernández colisionó con otro conductor mientras transitaba por avenida Los Leones en la comuna de Providencia. Al pasar la luz roja, impactó fuertemente el otro vehículo que avanzaba por avenida Pocuro.

Carabineros llegó al lugar en el que ocurrió el accidente y detuvo al futbolista, quien ahora permanece en la Subcomisaría Providencia Sur a la espera de la audiencia de formalización que podría realizarse este domingo.

El otro conductor involucrado fue asistido por personal del SAMU, quienes lo trasladaron hasta el Hospital del Salvador para tratar lesiones. Fiscalía confirmó que se encuentra fuera de riesgo vital.