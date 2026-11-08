U. Católica vs Deportes Limache: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de Primera

Por la fecha 27° de la Liga de Primera, Universidad Católica enfrenta a Deportes Limache en un partido vital por sus aspiraciones de copas internacionales.

Universidad Católica quiere seguir por el camino de la victoria en la Liga de Primera, enfrentando este domingo a Deportes Limache.

Tras el triunfo Universidad de Chile, Los Cruzados pretenden dar un nuevo paso en la pelea por el Chile 2 que entrega pasajes para la Copa Libertadores.

Para eso deben superar al conjunto dirigido por Víctor Rivero, quienes están en el cuarto lugar de la tabla de posiciones y apuestan a mantenerse en zona de clasificación a copas internacionales.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. Católica vs Limache?

El partido de Universidad Católica vs Deportes Limache, válido por la fecha 27° del torneo nacional, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, este duelo por la Liga de Primera será emitido de manera online por la plataforma de streaming HBO Max.

¿A qué hora juegan U. Católica y Limache por la Liga de Primera?

El choque de los estudiantiles contra el Cervecero inicia a las 12:30 horas de Chile de este domingo 8 de noviembre.

El estadio en esta oportunidad es el Claro Arena, donde se espera una gran cantidad de hinchas.