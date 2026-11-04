La UC fija postura y cierra la puerta a denuncia contra la U por gestos de sus jugadores

Matías Claro, presidente de Cruzados, descartó presentar alguna acción por las señas realizadas por Eduardo Vargas y Marcelo Morales tras el clásico universitario.

En medio de la alegría por ganar el clásico, Universidad Católica descartó denunciar los gestos realizados por Eduardo Vargas y Marcelo Morales a sus hinchas en el Claro Arena.

Los futbolistas de Universidad de Chile se retiraron haciendo señas a la tribuna oficial el pasado domingo, situación que desató polémica.

Consultado por esta situación, Matías Claro, presidente de Cruzados, afirmó que no presentarán ninguna acción para solicitar suspensiones contra estos jugadores.





Cruzados descarta denunciar a la U por gestos

En diálogo con la prensa, el dirigente del elenco estudiantil sostuvo: “Más allá de esos gestos, hay parte que es de la idiosincrasia del fútbol”.

“Nosotros no queremos entrar en ese juego. Creemos que hay que tener cuidado cuando los jugadores incitan al público porque después se generan actos de violencia, que no es lo que queremos”, agregó.

El directivo apuntó que “creo que el club Universidad de Chile se tendrá que hacer responsable de eso, la ANFP. Nosotros estamos contentos con el triunfo y si al final hacen esos gestos es porque estaban pasándolo mal después de haber perdido”.

La victoria dejó a la UC a solamente dos puntos de la U en la tabla de posiciones, encendiendo la lucha por el Chile 2 a falta de cuatro fechas para el cierre de la Liga de Primera.

El que obtenga este premio asegurará su cupo en la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.