VIDEO | Destapan controvertida actitud de Jesús Owono previo a fatal choque con Jesús de Miguel

Un registró mostró la actitud que tuvo el arquero de FC Andorra minutos antes de la trágica jugada, la que derivó en el fallecimiento del jugador del Tenerife.

Nuevos antecedentes salieron a la luz en tras la muerte de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife que murió este 3 de noviembre horas después de recibir un rodillazo en el pecho en un partido en España.

En medio de la conmoción mundial por su pérdida, un video destapó la actitud que tuvo Jesús Owono, arquero de FC Andorra que provocó el choque, minutos antes de lo ocurrido.

El impacto provocó que el delantero de 30 años sufriera un paro cardiorrespiratorio en plena cancha, perdiendo la vida en un hospital de la ciudad.





La actitud que tuvo Jesús Owono antes de fatídico choque

Tras el lamentable deceso, usuarios de redes sociales revelaron imágenes que mostraron al ecuatoguineano teniendo roces con sus rivales.

El video fue grabado desde la tribuna del Estadio Heliodoro Rodríguez López, recinto en el que se jugó este compromiso por la Segunda División Española que terminó 2-2.

Uno de los momentos más tensos fue un cruce de Owono con el arquero del Tenerife, Dani Martin, a quien le hizo varios gestos.

Esto se extendió por varios segundos, llegando a hacer señas incluso desde su portería y festejando con ímpetu uno de los tantos de su club.

Producto del choque que derivó en la muerte de Jesús de Miguel, el africano recibió la tarjeta roja y cerró sus redes sociales ante los constantes insultos y amenazas.

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