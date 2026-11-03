Nuevo cambio: Partido de la UC vs Limache fue adelantado por posible título de Colo Colo

La ANFP determinó que el choque de Los Cruzados con el Cervecero se juegue al mediodía, saltando a la cancha antes de los compromisos del Cacique y la U.

Otra modificación en el fútbol chileno. La ANFP adelantó el horario del partido de Universidad Católica ante Deportes Limache, válido por la fecha 27° de Liga de Primera.

El encuentro se disputará el próximo domingo 8 de noviembre a las 12:30 horas en el Claro Arena, situación que fue oficializada este martes.

Esta situación se dio por la posible consagración de Colo Colo, cuadro que jugará esa misma jornada con Ñublense.





¿Por qué se adelantó el partido de UC vs Limache?

El cotejo fue reprogramado debido a que La Franja tiene una mínima chance de alcanzar al Cacique en la tabla de posiciones.

En concreto, Los Albos pueden ser campeones incluso perdiendo ante los chillanejos y Universidad de Chile cae contra Cobresal, duelos que se jugarán en simultáneo a las 15:00 horas del domingo.

Sin embargo, se dejó fuera de esa ecuación a la UC que en principio saltaba a la cancha a las 20:00 horas. De ganar, sumada a la hipotética caída del Popular, quedaba a 9 puntos de distancia a falta de tres fechas y mantenía opciones matemáticas.

De esta manera, si el partido de los estudiantiles se disputaba después del compromiso del Cacique, una eventual victoria podía postergar la definición y evitar que los de Macul festejaran en cancha.

Con este cambio en la programación, Colo Colo tendrá la chance de festejar en cancha si derrota a Ñublense y conseguir la ansiada estrella 35.

Así se jugará la fecha 27° de la Liga de Primera

Domingo 8 de noviembre: