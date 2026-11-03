Laura Fingerhuth y Renato Silva quedaron entre los 10 mejores de sus disciplinas en Dakar 2026

La nadadora alcanzó la final en los 100 metros pecho de los Juegos Olímpicos de la Juventud, mientras que el artista marcial fue el mejor americano en el Wushu – Taolu.

Destacadas actuaciones tuvieron los chilenos Laura Fingerhuth y Renato Silva, quienes quedaron entre los 10 mejores de sus disciplinas en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

La nadadora terminó octava en la final de la final de los 100 metros pecho, instancia a la que accedió a primera hora este jueves.

La abanderada nacional también estará en los 50 metros de la especialidad, la que se dará este jueves 5 de noviembre.

En la misma disciplina, Joaquín Gálvez fue séptimo en su heat clasificatorio en los 100m pecho, apostando a quedar en una mejor posición en los 50m.





Renato Silva destaca en el Wushu

Por su parte, Silva logró el séptimo lugar en el Wushu – Taolu, acumulando 17.356 puntos en la sumatoria de las modalidades Changquan y Gunshu.

El chileno fue el mejor americano en este arte marcial, generando ilusión de cara al futuro.

Finalmente, Bruna de Rosseti culminó en lugar 18° de la ronda A de las clasificatorias en el salto ecuestre, lo que la llevará a competir en la ronda B el próximo jueves.

¿Dónde ver los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026?

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 lo puedes ver online y gratis por el sitio de CHV Deportes y la App MiCHV.