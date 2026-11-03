Atlético de Madrid vs Bayern Múnich: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Champions League

Por la fecha 4° de la fase de liga, Atlético de Madrid se mide al Bayern Múnich en uno de los partidos más atractivos de la jornada de la Champions League.

Atlético de Madrid recibe este martes al Bayern Múnich en otra apasionante jornada de la Champions League, partido que es válido por la fecha 4° de la fase de liga.

Los Colchoneros acumulan 4 puntos tras su reciente empate con el Stuttgart, lo que los obliga a hacerse fuertes en condición de local.

Por la otra vereda, Los Bávaros confían en los que pueda hacer Harry Kane, reciente ganador del Balón de Oro y que arma una dupla letal con el francés Michael Olise.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Atlético de Madrid vs Bayern Múnich?

El partido de Atlético de Madrid ante Bayern Múnich será transmitido en vivo por el canal ESPN 2.

A esto se suma Disney +, plataforma que emitirá de manera online por la Champions League este duelo en su Plan Premium.

Hora del partido entre Atlético de Madrid y Bayern Múnich

El cotejo entre españoles y alemanes comienza a las 17:00 horas de Chile de este martes 3 de noviembre, disputándose en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

El árbitro designado para impartir justicia fue el experimentado francés Francois Letexier.