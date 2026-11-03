Atenta La Roja: Betis pone la alerta por renovación de contrato de Manuel Pellegrini

Ángel Haro, presidente del club español, se manifestó por la permanencia del Ingeniero que sigue cumpliendo una gran campaña con la institución.

Una nueva alerta se generó en la Selección Chilena pensando en el futuro, esto porque en el Real Betis se manifestaron por la continuidad de Manuel Pellegrini.

Ángel Haro, presidente del club español, se mostró dispuesto a negociar por el contrato del Ingeniero que finaliza a mediados del 2027.

La situación es mirada con atención por La Roja, donde se ha especulado que el experimentado entrenador es una de las cartas para liderar el nuevo proceso.





¿Qué dijo el pdte. del Betis sobre Manuel Pellegrini?

En la previa del crucial encuentro con el Borussia Dortmund por la Champions League, el dirigente apuntó que el estratega chileno ha tenido “siete años con resultados magníficos”.

Respecto a su permanencia, Haro sostuvo que “con Manuel hay una relación excelente, valoramos muchísimo su trabajo. Estamos ante el mejor, o de seguro entre los dos mejores entrenadores de la historia de Betis

“Cuando tenga que llegar el momento (de negociar) llegará; lo haremos sentándonos de una manera correcta y con el aprecio mutuo que nos tenemos”, agregó.

Pellegrini vive un gran inicio de campaña con el Betis, afianzándose en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de LaLiga con 23 puntos en las primeras 11° fechas.

A esto se suma el buen momento en la Champions League, donde el elenco de Andalucía mantiene una campaña perfecta al ganar sus primeros tres compromisos.