Pese a tener propuestas para continuar jugando a nivel profesional, el Huaso afirmó que su decisión fue “muy importante para mí”.

A casi dos meses de anunciar su retiro del fútbol, Mauricio Isla reveló que descartó algunas propuestas para continuar jugando a nivel profesional.

El Huaso respaldó su decisión y apuntó a que su partida se dio en un “momento exacto”, remarcando que la fecha para comunicarla no fue al azar.

Consultado sobre la chance de mantenerse en el deporte, el ahora ex defensor manifestó a Mundo Cracks que “sí, hubo ofertas, pero no las quise tomar”.

“Tomé una decisión muy importante para mí. La tomé en una fecha para mí importante, que es en la que hice mi debut en la Selección Chilena (7 de septiembre de 2007). Se dio en el momento exacto para poder decir adiós”, comentó.

Con la camiseta nacional, el oriundo de Buin disputó un total de 144 partidos en los que marcó 4 goles, siendo pieza clave en la obtención de las Copas América 2015 y 2016.





El análisis de Mauricio Isla sobre La Roja

Consultado sobre el futuro entrenador de La Roja, Isla expresó que “Manuel Pellegrini ha hecho las cosas muy bien en Europa”.

“Creo que es más sentimiento de nuestro país, porque es chileno, por todo lo que ha hecho y por todo lo que ha pasado. Yo creo que habrá un momento donde él quiera volver”, sostuvo.

Adicionalmente, el ex lateral derecho abordó las opciones que hay para su puesto pensando en el futuro, destacando que “hay muchos jugadores. Lamentablemente venimos de un periodo difícil, no solamente en la Selección, sino en los últimos años también cuando estuvimos nosotros de no ir al Mundial”.

Junto con afirmar que “hay que tener paciencia”, el Huaso destacó que “Fabián Hormazábal y Felipe Loyola son los más maduros. Está (Sebastián) Arancibia dn la Católica, que necesita una oportunidad, (Felipe) Faúndez de O’Higgins y (Francisco) Salinas de Coquimbo que hizo las cosas bien”.

“Te vuelvo a repetir, hay muchos laterales que pueden rendir muy bien en la Selección”, sentenció.