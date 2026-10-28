U. Católica vs U. de Chile: Cuándo y a qué hora juegan el esperado clásico universitario

Universidad Católica y Universidad de Chile disputarán un partido crucial en el Claro Arena, buscando dar un paso gigante en la lucha por el Chile 2.

La recta final de la Liga de Primera tendrá un partido sobresaliente el próximo fin de semana, con Universidad Católica recibiendo a Universidad de Chile.

Ambos equipos pelean intensamente por el cupo a Copa Libertadores que entrega el denominado Chile 2, aunque Los Azules sacaron una leve ventaja en las últimas semanas.

Precisamente, una victoria le permitiría al Romántico Viajero darle un duro golpe a Los Cruzados en esta lucha y seguir con ilusión de alcanzar a Colo Colo en el liderato.





¿Cuándo y a qué hora juegan U. Católica y U. de Chile por la Liga de Primera?

El partido de Universidad Católica ante Universidad de Chile, válido por la fecha 26° de la Liga de Primera, está programado para el domingo 1 de noviembre a las 17:15 horas.

La nueva versión del clásico universitario se disputará en el estadio Claro Arena, donde se espera un gran marco de público.

¿Dónde ver el partido de U. Católica vs U. de Chile?

El duelo de los pupilos de Daniel Garnero frente al cuadro laico será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

A esto se sumará la plataforma de streaming HBO Max que emitirá el encuentro de manera online.