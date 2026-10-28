Anunciaron apelación: Los escenarios que se abren en la Primera B tras desafiliación de San Marcos

Los Bravos del Morro afirmaron que lo señalado por la Primera Sala del Tribunal de Disciplina “no constituye una resolución de término”, llamando a la calma a sus hinchas.

San Marcos de Arica llamó “a la calma” a sus hinchas tras la desafiliación conocida este martes, veredicto anunciado por la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

A través de un comunicado, Los Bravos del Morro aclararón “categóricamente que este pronunciamiento no constituye una resolución de término”.

“A la fecha, la institución aún no ha sido notificada de los fundamentos, argumentos de hecho y de derecho ni de las consideraciones jurídicas que llevaron a la Primera Sala a resolver dicha sanción”, añadieron

En ese punto, el club mencionó que “utilizará todas las instancias e instrumentos jurídicos disponibles para revertir esta determinación y demostrar la plena legalidad de nuestro actuar”.

“Asimismo, la institución se reserva el ejercicio de todas y cada una de las acciones legales y judiciales pertinentes, tanto en sede deportiva como en la justicia ordinaria, frente a las irregularidades y perjuicios que pudieren derivar de este fallo”, sostuvieron.

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Liga de Ascenso podría tener varios escenarios

La situación del cuadro nortino abrió varios escenarios en la Liga de Ascenso, torneo que tiene fijado para este fin de semana su última fecha.

Si se respeta lo mencionado por el organismo, que es dar por perdidos todos su partidos, Cobreloa podría ser campeón con solamente un empate en la jornada final.

Sin embargo, Santiago Wanderers podría forzar una definición si se dan una serie de resultados, además de que San Luis de Quillota espera por una derrota de ambos.

Otro punto importante es el descenso, donde Rangers, San Felipe y Santa Cruz esperan que ratifique que es San Marcos el que bajó de categoría.

Todo esto puede cambiar con la apelación de los Bravos del Morro, dejando en total suspenso el cierre de un certamen apasionante que todavía aguarda por su liguilla.