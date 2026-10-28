Buses, seguridad y más: El apoyo de Qatar a Senegal para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

Pensando en la primera cita olímpica que se celebrará en África, Qatar ha proporcionado 15 buses y un lote de equipos de seguridad a Senegal.

Pensando en el gran evento que se aproxima, Qatar ha proporcionado un total de 15 buses y un lote de equipos de seguridad a la República de Senegal para apoyar los preparativos de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

La cita, que se celebrará del 31 de octubre al 13 de noviembre, marca la primera vez que una competencia olímpica tiene lugar en suelo africano.

Esta iniciativa refleja el compromiso del país de Medio Oriente en ayudar a las naciones anfitrionas a organizar eventos deportivos y fomentar la cooperación internacional, compartiendo la experiencia y los recursos adquiridos tras albergar el Mundial 2022 y otros grandes torneos.





Youssef Shaban Ibrahim Al Sada, embajador de Qatar en Senegal, manifestó que ambos países “mantienen una relación sólida y duradera; nos complace apoyar los preparativos de Senegal para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, un momento histórico para el deporte en África”.

“Compartir la experiencia que hemos acumulado al organizar grandes eventos deportivos es una de las contribuciones más valiosas que podemos realizar, y refleja nuestra convicción sobre el papel del deporte en el fortalecimiento de la cooperación entre las naciones”, agregó.

Aprovechando su experiencia en organizar varios encuentros en los últimos años, los qataríes ha respaldado a otras sedes para fortalecer cooperación y relaciones entre las naciones.