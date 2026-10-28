Nuevo problema: Municipalidad de Peñalolén clausura sede de la ANFP por irregularidades

Miguel Concha, alcalde de Peñalolén, afirmó que la sede en Quilín no seguirá funcionando hasta regularizar su situación.

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, decidió clausurar este miércoles la sede de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ubicada en Avenida Quilín.

La autoridad comunal acusó a la entidad de funcionar sin patente, acumulando deudas cercanas a los $172 millones por sus obligaciones a partir de los antecedentes emitidos por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad.

El adil apuntó que “este recinto ya no se puede seguir utilizando. No cuenta con recepción definitiva de parte de la Dirección de Obras Municipales y, lo más impresentable es que, teniendo todas las condiciones para poder regularizarlo, no lo han hecho”.

“Esta institución no ha respetado al municipio ni a la ley. Por eso estamos en la obligación de generar esta clausura”, agregó.





La causa de la clausura de la ANFP

De acuerdo con los antecedentes entregados, la sede operó de manera irregular por cerca de 16 años al no contar con la patente correspondiente.

Las edificaciones del establecimiento no contaban con la recepción, lo que implica una infracción a la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

En cuanto a la deuda de $172 millones, se consideró derechos de aseo, reajustes, intereses y la mencionada patente.