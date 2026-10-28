Desató un escándalo: El elogiado memé por Kylian Mbappé que armó tremendo lío con China

Un comentario del galo sobre una imagen que hace referencia a Mao Zedong generó un inesperado problema, lo que llevó al delantero del Real Madrid a disculparse con el país.

Horas complicadas son las que atraviesa Kylian Mbappé. Lejos de tratarse de un problema futbolístico, el francés desató un escándalo con China por elogiar un meme.

Todo se dio en la previa del Balón de Oro, donde el delantero del Real Madrid reconoció que se divertía con la imagen en la que lo comparaban con Mao Zedong, ex líder comunista del gigante asiático.

La frase generó un escándalo de proporciones: Perdió contratos comerciales con empresas del país y la televisora estatal, CCTV, informó que no emitirá los partidos del Merengue y de LaLiga.

Adicionalmente, el portavoz del gobierno, Guo Jiakun, mencionó que “las acciones que ofendan los sentimientos del pueblo chino se enfrentarán, naturalmente, a la resistencia conjunta de todos los sectores de la sociedad china”.





El meme de la discordia elogiado por Mbappé

La imagen destacada por el goleador del Mundial 2026 tiene que ver con su rostro juntado con Mao Zedong, esto por el apodo de “dictador” que se ha ganado de parte de los hinchas.

“Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos”, mencionó el galo.

El lío llevó a Mbappé y a la propia liga española a disculparse por lo sucedido, buscando recomponer relaciones tras el denominado “meme de la discordia”.

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