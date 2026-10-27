Vozinha se sumó a curioso viral con influencer en el Balón de Oro: El desafío que lo puso a prueba

Celine Dept, conocida creadora de contenido del deporte, invitó al caboverdiano a participar de un llamativo viral durante la ceremonia realizada en Londres,. El video ya tiene millones de reproducciones.

Vozinha fue una de las grandes figuras del Balón de Oro, ceremonia realizada este lunes y en la que participó por ser candidato a mejor arquero de la temporada.

El arquero de Colo Colo, que viajó junto a Aníbal Mosa a Inglaterra, fue uno de los futbolistas más solicitados en el Teatro London Palladium por prensa e influencers.

En ese marco, el caboverdiano se dio el tiempo de participar en un curioso viral junto a una popular creadora de contenido.





Vozinha se sumó a llamativo viral

La protagonista de la historia es Celine Dept, conocida en el rubro de las redes sociales que planteó un particular desafío: Hacer sonar las manos al saludarse.

La joven belga invitó a grandes figuras como Harry Kane, Ronaldo, Michael Olise, Marc Cucurella, Kylian Mbappé y el propio Vozinha.

Al momento de “evaluarlo”, la influencer le puso 9 de 10 por el saludo al portero del Cacique, quien solamente atinó a sonreír educadamente.

El video tiene millones de visitas en Instagram y TikTok, generando centenares de comentarios de parte de los usuarios.

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