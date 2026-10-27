Se define el título: El fixture de Colo Colo y la U de cara al cierre de la Liga de Primera

La goleada sobre Everton le permitió a Los Azules acercarse en la tabla de posiciones, aunque todavía debe esperar varios tropiezos de su archirrival para soñar con el título.

Universidad de Chile se acercó a Colo Colo tras derrotar a Everton este lunes, encendiendo la lucha por el título en la Liga de Primera.

La victoria 4-1 sobre Everton le permitió a Los Azules alcanzar los 48 puntos, quedando solamente 7 por debajo del Cacique que se mentiene como líder con 55 unidades.

El buen momento genera ilusión en el cuadro laico, aunque todavía tiene que esperar varios tropiezos de su archirrival para conquistar el torneo.





De cara al cierre de la temporada, ambos elencos tienen en el calendario complejos desafíos ante Universidad Católica y Cobresal.

Precisamente, Los Cruzados tienen una mínima chance matemática de meterse en la pelea, aunque la opción se ve lejana debido a su reciente derrota con Unión La Calera y al pobre rendimiento mostrado.

Fixture de Colo Colo

Fecha 26°: Colo Colo vs Universidad de Concepción

Fecha 27°: Ñublense vs Colo Colo

Fecha 28°: Colo Colo vs Universidad Católica

Fecha 29°: Colo Colo vs La Serena

Fecha 30°: Cobresal vs Colo Colo

Fixture de Universidad de Chile

Fecha 26°: Universidad Católica vs Universidad de Chile

Fecha 27°: Universidad de Chile vs Cobresal

Fecha 28°: O’Higgins vs Universidad de Chile

Fecha 29°: Deportes Concepción vs Universidad de Chile

Fecha 30°: Universidad de Chile vs Unión La Calera

¿Cuándo se juega la última fecha de la Liga de Primera?

El cierre de la Liga de Primera quedó fijado para el fin de semana del 6 de diciembre.