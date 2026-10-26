La U golea a Everton con triplete de Vargas y acorta distancia con Colo Colo

Los azules se impuseron categóricamente por 4 a 1 a los viñamarinos en el estadio El Teniente de Rancagua.

Universidad de Chile sigue acortando distancia con el líder, Colo Colo y se impuso contundentemente por 4 a 1 a Everton en el cierre de la Fecha 25 del Campeonato Nacional.

Los azules tuvieron en el histórico Eduardo Vargas una figura rutilante, puesto que “Turboman” anotó tres de las cuatro conquistas estudiantiles.





Vargas anotó a los 30′ y 45+4′. Posteriormente, Arce, en la segunda etapa, estiró las cifras para los laicos a los 57′ y a los 81′, el goleador azul cerró el triunfo de los azules. Cristian Palacios a los 80′ marcó el único descuento de los ruleteros.

Con este triunfo, la U quedó a 7 puntos de Colo Colo a falta de 15 unidades para el epílogo del torneo. Además, el “Romántico Viajero” estiró su distancia a 6 puntos de Universidad Católica, en la lucha por el Chile 2.