Mundial de Escalada Santiago 2026: revisa los resultados generales y el desempeño del Team Chile

Dos deportistas nacionales lograron hacerse un cupo en semifinales de la categoría Lead del World Climbing Series Santiago 2026.

Este fin de semana se llevó a cabo el World Climbing Series Santiago 2026, competencia que reunió a talentos de todo el mundo en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

Por su parte, el Team Chile no pudo faltar en el evento deportivo e incluso dos deportistas consiguieron llegar a semifinales en la categoría Lead.

Resultados general del Mundial de Escalada

Según dio a conocer el sitio web oficial del Mundial de Escalada, en la categoría masculina del Lead el primer lugar se lo llevó el suizo Jonas Utelli (52 pts), seguido por el indonés Putra Tri Ramadani (49 pts) y en tercer lugar el japonés Neo Suzuki (47+ pts).

En la competencia de Speed, el oro fue para el chino Yicheng Zhao, mientras que el segundo lugar quedó para el indonés Raharjati Nursamsa y el tercer lugar para el japonés Ryo Omasa.

Respecto a los equipos femeninos, en el Lead el puesto 1° fue para la oriunda de Eslovenia, Janja Garnbret (1,0 pts), mientras que el 2° lo obtuvo la belga Helöise Doumont (3,71 pts) y el 3° fue para la eslovena Rosa Rekar (2,24 pts).

En Speed la gran ganadora fue la china Lijuan Deng, seguida por la estadounidense Emma Hunt y en tercer lugar la también estadounidense, Isis Rothfork.





Los resultados del Team Chile en el Mundial de Escalada

En la categoría femenina, Martina Castro llegó a participar en semifinales en la categoría Lead y terminó en el puesto 11 tras sumar 35+ puntos.

Cabe destacar que Anahí Riveros y Carmen Contreras participaron en la clasificación de la competencia Speed, sin embargo, quedaron en el puesto 29 y 34, respectivamente y no lograron pasar a la final.

Por su parte, en la categoría masculina, Joaquín Urrutía llegó a semifinales del Lead, pero terminó en el último lugar al sumar solo 14+ puntos.

En Speed, Gastón Paredes y Cristobal Andrade ingresaron a clasificación aunque no lograron seguir avanzando luego de quedar 48 y 49, respectivamente, en la lista.

Revisa aquí la última participación de los chilenos:

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